Cristiana Oliveira como Juma Marruá em 'Pantanal'Divulgação

Por iG

Publicado 02/07/2021 13:35

Rio - Os noveleiros de plantão estão mais do que ansiosos para o remake de "Pantanal" da Globo, que pode se tornar a novela mais cara já produzida pela emissora. Quando foi anunciada a nova versão da obra, logo surgiram especulações sobre quem faria o papel de Juma, a mulher que vira onça. Benedito Ruy Barbosa, autor da trama original, contou que a atriz indicada por ele não interpretará a personagem.

"Juma Marruá é uma das melhores personagens femininas que escrevi. Tinha indicado a Vanessa Giácomo, mas a Globo decidiu fazer com outra atriz. Confio na escolha deles", disse o autor em entrevista à colunista Patrícia Kogut. O papel de Juma ficará por conta de Alanis Guillen, que viveu a Rita de "Malhação: Toda Forma de Amar".

Porém, Vanessa Giácomo não foi recusada pela Globo. Em entrevista a um podcast do Gshow, ela contou que preferiu não fazer o papel por não se achar adequada para a personagem. "Não foi uma decisão da direção de eu não fazer. Eu falei com o Papinha: 'Eu não me sinto à vontade para fazer uma personagem que é virgem, que tem 20 anos, eu quero uma personagem que tenha uma adequação melhor. Se não tiver, eu super vou entender, faço numa próxima vez'", diz a atriz.

Na primeira versão de "Pantanal, exibida em 1990, o papel de Juma ficou com Cristiana Oliveira. O remake da novela está sendo escrito por Bruno Luperi, que é neto de Benedito Ruy Barbosa. O elenco da produção também conta com grandes nomes como Juliana Paes, Dira Paes, Bruna Linzmeyer, Jesuíta Barbosa e mais.