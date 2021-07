Reynaldo Gianecchini em 'A Dona do Pedaço' - Reprodução

Publicado 07/07/2021 15:20

Rio - Recentemente surgiram rumores de que Reynaldo Gianecchini estava negociando com plataformas de streaming e, segundo a colunista Carla Bittencourt, o ator já bateu o martelo para aonde vai. O galã teria assinado contrato para trabalhar na Netflix e vai deixar a Globo após 21 anos na emissora.

Gianecchini teria sido escalado para entrar como um dos protagonistas na segunda temporada de "Bom Dia, Verônica" . Um dos sucessos da plataforma, a série nacional fala sobre violência contra a mulher e é estrelada por Tainá Müller.

A última vez que Reynaldo Gianecchini esteve na televisão foi em 2019, quando interpretou o vilão Régis em "A Dona do Pedaço". Ele estava cotado para atuar em "Verdades Secretas 2", mas não chegou a fechar um acordo com a Globo. Recentemente, ele também esteve no ar com a reprise de "Laços de Família".