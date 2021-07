Juliette - Reprodução

Que Juliette é um fenômeno, todos já sabem. Agora, a vencedora da última edição do "Big Brother Brasil 21" ganhou um programa para chamar de seu. Nesta quinta-feira, foi anunciado que a paraibana será a apresentadora da nova temporada do TVZ, no Multishow.

A partir do dia 13 de setembro, Juliette passará a comandar a atração. Atualmente, é Ferrugem quem esta à frente do programa. A temporada com o cantor será encerrada no dia 9 de setembro.

Nas redes sociais, Juliette comemorou a conquista. "APRESENTADORA?! Sim, meu povo, e do @multishow! É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ. Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viuuu. A gente se encontra em setembro! #TVZTemporadaJuliette", escreveu na publicação.

