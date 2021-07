Raul Gil - Divulgação / SBT

Publicado 12/07/2021 15:51 | Atualizado 12/07/2021 15:53

Rio - Depois de receber as duas doses da vacina contra a covid-19, Raul Gil já está de volta aos estúdios do SBT! O apresentador retomou as gravações de seu programa na última quinta-feira (8) e o momento foi registrado em uma reportagem do "Vem pra Cá" exibida nesta segunda-feira. Aos 83 anos, o comunicador se emocionou por retornar à emissora após passar um ano afastado por causa da pandemia do coronavírus.

"Ainda não caiu a ficha. Muita emoção. A gente volta hoje e espero que tudo corra bem", contou o apresentador. Para Raul Gil, "tristeza" é a palavra que define o ano de 2020: "Não tem outra. Muita tristeza, agonia. Saudade da manicure, maquiadora", brincou.

O apresentador também utilizou seu Instagram para celebrar o retorno. "Graças a Deus estamos voltando, obrigado a toda direção do SBT a família Silvio Santos e ao público que mesmo em reprise nunca deixou de me seguir com grandes audiências", declarou, na quinta-feira. O "Programa Raul Gil" deve retornar com novos episódios a partir do próximo sábado, dia 17 de julho.

