Gil do Vigor tem um quadro sobre economia no 'Mais Você'

Publicado 15/07/2021 11:24 | Atualizado 15/07/2021 12:24

São Paulo - Gil do Vigor está fazendo sucesso com o quadro no "Mais Você" sobre economia. Porém, na edição desta quinta-feira, o economista foi criticado nas redes sociais pela falta de representatividade no programa. O assunto do dia foi como falar sobre dinheiro com as crianças e adolescentes, mas o ex-BBB errou na hora de realizar entrevistas.

Durante uma parte do quadro, Gil entrevistou adolescentes sobre economia. Ele conversou com os jovens sobre assuntos ligados ao dinheiro e a investimentos, para ver o que eles aprenderam em aulas de educação financeira. No final do bate-papo, também tirou dúvidas dos estudantes.

O que esta sendo criticado é o fato de Gil ter conversado somente com adolescentes brancos e de classe média. Entre as dúvidas estavam temas como a melhor forma de aproveitar promoções e como investir o dinheiro que ganham de mesada. Muitos internautas estão pontuando que, além dessas dúvidas, o economista também poderia aconselhar pessoas com menos dinheiro e que nem sequer ganham mesada.

Desligando a TV pq o programa Mais Você hoje é só pra rico. Eles estão ensinando crianças de até, eu disse ATÉ 13 anos a investir o dinheiro deles. Mas não pro futuro, pra agora mesmo. — fá (@xalerah) July 15, 2021

Bem ridículo esse quadro do mais você com o Gil(não você)e as crianças TODAS BRANCAS provavelmente de um colégio que custa 3 mil reais a mensalidade.



Vamos ensinar finanças e economia pra alunos da rede pública em Austin?????? Vamos?????@MaisVoce @GilDoVigor — M. Fayon (@mfayon) July 15, 2021

Ana, o Gil é maravilhoso. Amei o programa onde ele ensina as crianças, mas achei falta da criança de outras raças , pobre de escola publica. O Brasil precisa mostrar a diversidade de raça. Obrigada. — Enf. Edna lima (@ednalimaenf) July 15, 2021