Lucas Lucco com o filho, Luca, e a esposa, Lorena Carvalho - Reprodução

Publicado 19/07/2021 13:57 | Atualizado 19/07/2021 13:58

Rio - Papai coruja! Lucas Lucco fez publicação no Instagram, neste domingo, para celebrar os quatro meses de vida do filho, o pequeno Luca, fruto do casamento com Lorena Carvalho. Na postagem, o cantor sertanejo falou sobre aprendizado e que tem se tornado uma pessoa melhor.

"Sou uma pessoa cada vez melhor a 120 dias. Sou uma pessoa melhor pq eu busco a 2.880 horas me preparar pra ser o melhor exemplo possível pra este pequeno gafanhoto. Já fazem + de 172mil segundos que eu me sinto mais completo do que nunca… Feliz 4 meses de vida, meu filho", escreveu o cantor, que ainda se declarou à mulher: "Lorena Carvalho, te amo".