Augusto Nunes e Camila Busnello assumem o comando do ’Jornal da Record News’Divulgação/Record

Publicado 19/07/2021 14:41

Rio - A partir desta segunda-feira (19), o "Jornal da Record News" ganha uma cara nova. Além de ter o cenário e a identidade visual repaginada, o telejornal também conta com uma nova dupla de apresentadores. Augusto Nunes e Camila Busnello que estarão à frente do programa jornalístico.

"É um privilégio e uma honra assumir, ao lado da Camila Busnello, a missão de seguir aperfeiçoando o Jornal da Record News”, declarou Augusto Nunes sobre a nova tarefa profissional. "Ter a oportunidade de conversar com o público do único canal de notícias da TV aberta brasileira em horário nobre é uma honra, que se torna ainda maior por ter como parceiro o Augusto, uma grife do jornalismo", declara Camila Busnello.

O antigo âncora do telejornal, Heródoto Barbeiro, vai continuar participando do "Jornal da Record News". O jornalista vai ser um dos comentaristas do programa, que apesar de todas as mudanças, vai continuar focado em análises políticas e econômicas. Além disso, Barbeiro está à frente de dois projetos ainda em desenvolvimento na emissora.