Eliane Dias, Cris Guterres (ao centro) e Maria Sylvia Oliveira - Beatriz Girão

Publicado 21/07/2021 22:09

Rio - O programa 'Estação Livre', da TV Cultura, vai celebrar nesta sexta-feira, às 22h, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25. Na edição, rodas de conversa com mulheres negras que marcam presença na televisão, o papel das mulheres na política, um bate-papo com a primeira mulher trans do Brasil a conseguir mudar de gênero sem passar por avaliação médica e um panorama histórico sobre o dia.

No estúdio, Cris Guterres recebe Eliane Dias, empresária dos Racionais MCs, e Maria Sylvia Oliveira, coordenadora de políticas de promoção de igualdade de gênero e raça do Geledés.

A atração exibe, ainda, um bate-papo com Adriana Couto, apresentadora do Metrópolis, Flávia dos Prazeres, apresentadora do Café Filosófico, e Maria Amélia Rocha, que teve passagens pelo Metrópolis e Manos e Minas.

Joyce Ribeiro, âncora do 'Jornal da Tarde', e Cinthya Rachel, que marcou época como atriz do 'Castelo Rá-Tim-Bum' e apresentadora do 'RG', também entram na conversa.