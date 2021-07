Luciano Huck no 'Caldeirão do Huck' - Reprodução

Luciano Huck no 'Caldeirão do Huck'Reprodução

Publicado 22/07/2021 14:00 | Atualizado 22/07/2021 14:20

Rio - Semanas após a saída de Faustão, a TV Globo anunciou, nesta quinta-feira (22), as mudanças que serão feitas na programação dos fins de semana. A partir do dia 5 de setembro, Luciano Huck assumirá o comando do "Domingão", em um "formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro", segundo comunicado da emissora.

A estreia de Huck aos domingos virá após a final da "Super Dança dos Famosos", apresentada por Tiago Leifert, no dia 29 de agosto. De acordo com a Globo, uma nova temporada do "Domingão" está prevista para janeiro de 2022.

Publicidade

fotogaleria

E a grade dos sábados também contará com novidades no segundo semestre. A Globo revelou que o último episódio do "Se Joga" será exibido no dia 28 de agosto. Em outubro, Fernanda Gentil retornará à televisão com um novo game, a ser exibido aos domingos, antes do futebol. Já o "Caldeirão" permanece na grade, porém, com um novo apresentador que ainda não foi anunciado.

Publicidade

Enquanto isso, a partir do dia 4 de setembro, os telespectadores poderão aproveitar o sábado com humor e cinema. 25 anos após sua última exibição, a "Sessão Comédia" retorna à programação da TV Globo, com "O Melhor da Escolinha". Na sequência, "vai ao ar a ‘Sessão de Sábado’, com filmes para toda a família".