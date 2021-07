Ivete Sangalo apresentará novo reality de competição entre artistas mascarados - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2021 16:03

Rio - Apresentado por Ivete Sangalo, o ' The Masked Singer Brasil ' será o primeiro programa da Globo que contará com plateia presencial após um ano e meio de crise sanitária por conta da covid-19. A emissora e a Endemol Shine Brasil prepararam um protocolo sanitário para ter o público presente no programa, que tem estreia marcada para 10 de agosto, após a novela 'Império'.

As gravações estão previstas para começar no sábado (24). A Globo definiu que poderão participar apenas pessoas que receberam, pelo menos, a primeira dose da vacina contra Covid-19. A equipe vai até a casa do escolhido para realizar o teste PCR. Caso dê negativo, a pessoa poderá participar do auditório.

Para ter controle de acesso, a Globo terá dois grupos fixos com 120 pessoas cada. Cada grupo poderá participar de quatro edições. Na final, toda a plateia poderá participar. A produção da nova atração vai acontecer WTC Events Center, em São Paulo, e não nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.