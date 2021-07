Reynaldo Gianecchini em 'A Dona do Pedaço' - Reprodução

Publicado 27/07/2021 17:56 | Atualizado 27/07/2021 17:57

Rio - Reynaldo Gianecchini se prepara para gravar seu primeiro projeto após encerrar o contrato de 21 anos com a Globo . O ator de 48 anos retornará à telinha na segunda temporada da série original da Netflix "Bom Dia, Verônica". A informação é da colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", que também adiantou o personagem do galã na trama.

De acordo com a coluna, Gianecchini interpretará o vilão da série que aborda a forma como casos de violência doméstica são tratados pela polícia brasileira. O personagem será a figura por trás de uma organização criminosa, "responsável por infiltrar aliados em cargos importantes na polícia e no judiciário". A protagonista, vivida por Tainá Müller, deverá ver por trás da máscara de benfeitor do personagem para encontrar seu inimigo.

Com gravações entre setembro e novembro deste ano, a nova temporada deve chegar à plataforma de streaming com seis episódios e já existe previsão de uma terceira parte da produção. O elenco principal ainda conta com Camila Morgado e Eduardo Moscovis.

Este será o primeiro papel de Gianecchini desde que deixou a Globo, após 21 anos de contrato. O ator estreou na televisão em "Laços de Família" e foi consagrado como galã nos diversos papéis que teve até "A Dona Pedaço", última novela inédita em que atuou.