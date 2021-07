Anitta e Ivete Sangalo - reprodução do instagram

São Paulo - Briga ou rusgas entre Ivete Sangalo e Anitta? Parece que tudo está resolvido ou ficou no passado. Na noite desta terça-feira, Ivete rasgou elogios para Anitta durante a exibição do "Música Boa Ao Vivo", do Multishow.

Comandado pela estrela baiana em uma temporada feita em Salvador (BA), o programa recebeu Lexa, Glória Groove, Felipe Pezzoni e Mari Antunes (Babado Novo). Durante uma conversa sobre o funk, Sangalo apontou Anitta como artista internacional.

"O funk trouxe nomes importantes como Anitta, que é uma artista internacional. Está em todo canto. A gente ouve falar em Anitta em todo canto", disse Ivete Sangalo, que ainda elogiou Pabllo Vittar, Pocah, Ludmilla e Lexa.

Na web, o comentário de Ivete surpreendeu internautas que ainda acreditam em uma rivalidade entre as cantora.

a Ivete Sangalo falando bem da Anitta, eu PAGUEI PRA VER ISSO KKKKKKKK

pic.twitter.com/1n7oiZiw1N — iarley (@sonzapower) July 28, 2021

Gente vamos esquecer esse passado da Ivete com Anitta, as pessoas mudam, as coisas mudam, por favor vamos procurar ter paz e fazer o nosso, fazer Anitta voar é oq queremos pic.twitter.com/eheZdov1yv — joabyzinho (@joabyzinho) July 28, 2021

Ivete e Gominho nas costas da Anitta nos bastidores do #MusicaBoaAoVivo



Em frente às câmeras: ARTISTA INTERNACIONAL pic.twitter.com/dU96LIQA9R — Matheus (@eu_matheuuss) July 28, 2021

A cara do gominho vendo a Ivete exalta a anitta KKKKKKKKKK pic.twitter.com/fFKVhOUv0d — ᴇᴅsᴏɴ (@mistressnitta) July 28, 2021

Sera que agora a Ivete considera a Anitta uma cantora, “uma cantora mesmo” ? pic.twitter.com/0UXEt3THtD — JUANZITTO/ SexToU (@juanfromrio) July 28, 2021

Queria um feat da Anitta com a Ivete pic.twitter.com/D835KDLrjD — (@anitocame) July 28, 2021