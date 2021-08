Carol Ianelli conversou com Michelle Barros, do 'Bom Dia SP' após acidente - Reprodução/Globo

Publicado 02/08/2021 10:58

São Paulo - Os telespectadores do "Bom dia SP", da Globo, começaram a semana com um susto. Nesta segunda-feira, a repórter Carol Ianelli fez uma entrada ao vivo após um acidente com um ônibus.



Carol se preparava para falar do rodízio de veículos em São Paulo (SP) quando um ônibus atingiu o carro da emissora. Michelle Barros, que comandava o jornal, inicialmente não entendeu o que aconteceu. "Oi, Carol! O pessoal acabou de parar o carro aí, bom dia para você", disse Michelle.



Minutos depois, Carol Ianelli voltou ao ar e explicou o que aconteceu. "Infelizmente, a gente acaba de sofrer um acidente. Este ônibus que está parado na nossa frente acabou fechando a gente. Por isso encostamos aqui e estamos tentando resolver a situação. Está tudo bem com a gente, ninguém se machucou, mas é por isso que estamos encostados aqui", completou.



Depois da explicação da repórter, Michelle explicou que não sabia do acidente. "Pedi para retornar com você, Carol, porque eu sei que você está um pouco assustada. Nós não sabíamos que ela tinha se envolvido nesse acidente, ela nos contou isso ao vivo. Por favor, reitere essa informação: vocês estão bem?", perguntou Michelle.



Carol agradeceu o apoio da colega e reforçou que a equipe estava bem. "Ninguém se machucou, foi só o susto mesmo. Todo mundo que está no ônibus também está bem", completou.