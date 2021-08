Pocah em desabafo no GNT - Reprodução/Twitter

Pocah em desabafo no GNTReprodução/Twitter

Publicado 10/08/2021 07:34

São Paulo - A cantora Pocah, de 26 anos, falou sobre relacionamentos tóxicos no "Papo de Segunda", no GNT. Segundo ela, um deles, inclusive, quase custou sua vida. "Eu vivi muitos anos com essa pessoa e comecei a namorar muito nova. Esse relacionamento ele é completamente conturbado, era infernal para mim e para quem estivesse ao meu redor. Minha família, meus amigos, era terrível e eu via o quanto era tóxico e as pessoas falavam o quanto eu tentava de todas as formas me livrar aquilo", iniciou.

fotogaleria



A funkeira não negou que, em determinado momento do relacionamento, sofreu agressões. "Havia agressões físicas, verbais e psicológicas, manipulação, meu temor a Deus. Sou uma pessoa que tenho uma ligação com Deus muito grande e essa pessoa usava a minha fé", desabafou. A funkeira não negou que, em determinado momento do relacionamento, sofreu agressões. "Havia agressões físicas, verbais e psicológicas, manipulação, meu temor a Deus. Sou uma pessoa que tenho uma ligação com Deus muito grande e essa pessoa usava a minha fé", desabafou.

Publicidade

Ao se aprofundar nos episódios de violência, a funkeira revelou que quase ficou cega. "Eu dizia: O que você fez comigo? Eu quase fiquei cega do olho esquerdo’. Era pesado. Em diversos momentos fui agredida, queria ir embora e ele dizia que estava sendo usado pelo diabo e que aquilo era o testemunho da nossa vida e que a gente iria contar isso como uma vitória", continuou ela, que ficou visivelmente emocionada.



Pocah ainda afirmou que tentou perdoar o namorado várias vezes, mas não resolveu. "Eu perdoei uma vez, perdoei duas vezes, três vezes e muito mais. Sabe porque? Porque eu tinha medo das ameaças que eu recebia. Tinha medo de morrer em diversos momentos em meio a essas brigas, achei que eu fosse morrer. A sensação que eu tinha é que eu já tava morrendo", encerrou.