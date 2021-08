Camilla de Lucas - Globo/Kelly Fuzaro

Camilla de LucasGlobo/Kelly Fuzaro

Publicado 10/08/2021 18:30 | Atualizado 10/08/2021 18:34

Nesta terça-feira, após "Império", será a estreia de "The Masked Singer Brasil". E a pessoa que terá a missão de ajudar o público, Ivete Sangalo e os jurados é Camilla de Lucas, que mostrará tudo e mais um pouco sobre os segredos dos bastidores e das apresentações. A ex-sister também vai comandar o "Bate-Papo The Masked Singer Brasil", que vai ao ar no Gshow e no Globoplay logo após a exibição do reality na TV Globo.

fotogaleria

Publicidade

No "Bate-Papo", o público confere a primeira conversa com o participante desmascarado da noite. E tem mais: na transmissão ao vivo os fãs poderão assistir a imagens exclusivas que ajudarão na investigação de quem são os outros participantes ainda mascarados.

"Estou muito feliz com o convite. Esse formato já é bem conhecido em vários países e fiquei muito animada com a oportunidade. É um desafio profissional que estou muito empolgada para encarar. Todo o time por trás do programa é incrível e tenho certeza que vocês vão adorar e se divertir muito", diz Camilla.

Publicidade

A influenciadora digital também revelou qual fantasia gostaria de usar se fosse participar do programa. "Um unicórnio, cantando 'Dona de Mim', da Iza. Essa música me representa muito e me faz lembrar da minha trajetória até aqui".