Thiaguinho, Taís Araújo e Fernanda SouzaReprodução Internet

Publicado 11/08/2021 12:06 | Atualizado 11/08/2021 13:28

Rio - Após cometer uma gafe e falar sobre Fernanda Souza ao ouvir um participante do 'The Masked Singer Brasil' dizer que amava Thiaguinho , Taís Araujo se pronunciou a respeito da 'gafe' em relação ao ex-casal. Nas redes sociais, a atriz pediu desculpas, mas disse que acha difícil superar o término do casamento dos dois artistas.