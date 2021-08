Carol Moreira e Tiago Souto - Reprodução

Carol Moreira e Tiago SoutoReprodução

Publicado 11/08/2021 13:10

Rio - Nesta terça-feira, Thiago Souto foi eliminado do 'Masterchef'. O publicitário deixou a competição em uma prova que exigia a confecção das tradicionais empadinhas. Como foi divulgado na estreia do programa, Thiago é namorado da influenciadora digital e youtuber Carol Moreira, que lamentou a derrota do amado, mas lembrou que ainda há chance dele voltar ao reality na repescagem.

"Uma foto nossa de um dia muito feliz. Queria agradecer a todo o carinho de vcs pelo @tiagosouto nessa jornada no #masterchef! foi incrível ver ele se descobrindo, aprendendo e lutando. e vcs conhecendo um pouquinho de quem ele é, e digo pouco pq ele ainda tem muito a mostrar seja cozinhando, seja falando do que for! e que venha a repescageeeem! hahaha", escreveu Carol.

