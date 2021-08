Ivete Sangalo e Sidney Magal - Divulgação

Publicado 11/08/2021 17:10 | Atualizado 11/08/2021 17:12

Sidney Magal se apresentou no 'The Masked Singer Brasil' como hot dog na estreia do programa, nesta terça-feira. Apesar do talento para música, ele foi eliminado da competição e teve a identidade descoberta, surpreendendo os jurados e o público.

O cantor também se emocionou ao falar que participou para deixar a imagem registrada à neta Madalena, de 1 ano e 8 meses, nome dado em homenagem à inesquecível Sandra Rosa Madalena, musa de uma das músicas de mais sucesso do artista.



A filha de Magal e mãe de Madalena, Nathalia Leite, disse ao "Na Telinha" que viu o avô fantasiado apenas de manhã, já que estava dormindo no horário do programa. "Ela amou a fantasia. Quando ele tirou a máscara ela falou: vovô! Mas como é pequenina ainda ficou meio confusa. Aí ela pega o celular e finge que está ligando pra ele, é uma graça. Meu pai é vovô babão mesmo, faz todas as vontades", conta Nathalia.

Ela contou que todos da família se emocionaram com a aparição dele no programa. "Todos nós nós emocionamos com o que ele disse. Foi muito fofo. Achei injusto ele sair, dava para saber que era ele, a voz inconfundível", disse.









