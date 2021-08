Paulo José e Tarcísio Meira foram rivais na novela 'Um anjo caiu do céu', de 2001 - Reprodução/TV Globo

Paulo José e Tarcísio Meira foram rivais na novela 'Um anjo caiu do céu', de 2001Reprodução/TV Globo

Publicado 12/08/2021 14:54

Rio - O Brasil perdeu Paulo José Tarcísio Meira com menos de um dia de diferença. Atores renomados, eles atuaram juntos nas novelas "O homem que deve morrer", em 1971, "O tempo e o vento", em 1985, "Roda de fogo", em 1986, e em "Um anjo caiu do céu", em 2001.

fotogaleria

Nesta última, os dois foram grandes rivais, mas a cena final voltou a comover a web pelas frases ditas pelos personagens: "Um dia nos veremos no céu", disse Alceu, vivido por Paulo José. "Mais perto do que você pensa", respondeu João Medeiros, vivido por Tarcísio Meira. Veja a cena:

Cena emocionante de Paulo José e Tarcísio Meira #Encontro pic.twitter.com/V0PHBEjBYy — TV Globo em (@tvglobo) August 12, 2021

Publicidade

Na trama, João Medeiros (Tarcísio Meira) descobre que é pai de Cuca (Débora Falabella), fruto de uma relação extraconjugal com a cunhada Laila (Christiane Torloni). Alceu (Paulo José), que era casado com Laila, descobre a verdade sobre a paternidade de Cuca e expulsa a jovem de casa.

Depois disso, desiste dos negócios, da esposa, de tudo e some. No decorrer da trama, reaparece como uma figura enigmática e extremamente perigosa, mas que encontra seu caminho de luz no fim.

Publicidade

A assessoria de Tarcísio Meira divulgou um comunicado oficial confirmando a morte do artista. "Por meio desta nota comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira nosso eterno João Coragem que lutou bravamente contra essa terrível doença, agradecemos a todos pelas orações e por ter nos acompanhado esse tempo todo, estamos arrasados", diz a nota