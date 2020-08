Jair de Ogum, o babalorixá mais famoso do Brasil morre aos 75 anos

Rio - Morreu na manhã desta segunda-feira, o babalorixá Jair de Ogum, aos 75 anos, vítima de pneumonia. De acordo com as primeiras informações, ele estava internado em um hospital da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e não resistiu a doença. Além de babalorixá, Jair também era jornalista, radialista, escritor, apresentador e palestrante.

Nascido em Itabuna, na Bahia, em 22 de março de 1944, Jair de Ogum foi iniciado na religião em Olaria, na Zona Norte do Rio, aos 17 anos. Recentemente, morava no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Filho de Ogum e Oxum, o menino se tornaria um dos mais reconhecidos babalorixás do país — nomenclatura destinada aos sacerdotes com vasto conhecimento da umbanda e do candomblé, das raízes africanas e da ancestralidade. Foi pai de santo de estrelas como as atrizes Soninha de Paula e Arlete Salles e o cantor Elymar Santos.



Jair publicou diversos livros e participou de inúmeros programas na TV. Por 12 anos, participou diariamente do programa de Haroldo de Andrade na Rádio Globo. Publicou por anos suas previsões no EXTRA e na revista Canal Extra, além de vários outros jornais do Rio. Trabalhou no Ministério de Educação e Cultura (MEC), na Fundação Leão 13 e fundou também a Casa de Cultura Santa Cândida.



Em sua página no Facebook, foi publicado que o velório acontecerá às 23h desta segunda-feira e durará até às 11h de terça na casa de santo Ilê da Oxum Apará, em Itaguaí. Já o sepultamento acontece a partir das 14h desta terça-feira no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na capela 4.