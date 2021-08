Marieta Severo - Reprodução

Marieta SeveroReprodução

Publicado 13/08/2021 09:56

Rio - Nesta quinta-feira, a Globo exibiu o especial 'Tarcísio e Glória' em homenagem a Tarcísio Meira, morto por complicações da covid-19 aos 84 anos. Antes do início do especial, a atriz Marieta Severo, que era amiga do ator, apareceu na programação da emissora e fez um discurso emocionante sobre a partida de Tarcísio.

"Nós hoje nos despedimos de uma das maiores estrelas que nós já vimos brilhar: Tarcísio Meira. Meu colega, meu amigo, o ator do Brasil. A TV Globo faz agora um tributo ao legado de Tarcísio. Você vai assistir ao primeiro episódio da série 'Tarcísio e Glória', dos anos 80, e da qual eu também faço parte. Vamos nos divertir, nos divertir com esse casal que tanto encantou o Brasil. Agora, vamos todos abraçar Tarcísio Meira".

Confira: