Mariano dá anel de compromisso para Jakelyne Oliveira Reprodução Instagram

Publicado 13/08/2021 15:51 | Atualizado 13/08/2021 15:51

Mariano conversou com os seguidores por meio da caixinha de perguntas do Instagram, na noite de quinta-feira. Na rede social, o cantor recebeu diversas perguntas e respondeu algumas.

Um seguidor quis saber se Mariano apoiaria a ida de Jakelyne ao "Big Brother Brasil", caso ela recebesse o convite da Globo.

"Eu apoiaria a Jake a fazer o que ela quisesse da vida dela, né. O que ela decidir fazer eu apoio, independente se é para ir para outro reality. O que ela quiser. Tô aqui pra isso", respondeu.

Outro fã quis saber como Mariano lida com as críticas que recebe por seu relacionamento com Jake. Na resposta, o cantor disse que não liga para essas opiniões.

"Na verdade, eu não lido, eu ignoro esses tipos de comentário. Quem tem que gostar do relacionamento sou eu e a Jake, né? Os fãs têm que gostar da vida profissional e do trabalho. Então, esse tipo de comentário e crítica assim ignoro".