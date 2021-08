Cena do Selton Mello na novela Nos Tempos do Imperador - Globo / Paulo Belote

Cena do Selton Mello na novela Nos Tempos do ImperadorGlobo / Paulo Belote

Publicado 16/08/2021 15:37

Rio - Na primeira semana de exibição de 'Nos Tempos do Imperador', a novela, que conta a história de Dom Pedro II, registrou média de 20 pontos e 32% de participação, em São Paulo. O dado é um recorde de audiência, tornando 'Nos Tempos do Imperador' a melhor primeira semana de uma novela das seis desde 2019.

fotogaleria

Publicidade

Superou a primeira semana de todas as novelas em edição especial, desde o início da pandemia. No Rio de Janeiro, a média foi de 23 pontos e 39% de participação, a melhor primeira semana de uma novela das seis desde 2019. Superou a primeira semana das duas novelas anteriores, em edição especial, e empatou com a primeira semana de Novo Mundo.



A Globo também registrou uma boa audiência em 'Ilha de Ferro'. Em São Paulo, na primeira semana da série, a média foi de 16 pontos e 32% de participação, um crescimento de +1 ponto (+7%) de audiência acima da média da faixa no comparativo com as 4 semanas imediatamente anteriores e típicas - sem Olimpíadas. No Rio de Janeiro, a média da primeira semana da série foi de 16 pontos e 32% de participação, mesma média das 4 semanas anteriores e típicas – sem Olimpíadas.