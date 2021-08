Ítalo Ferreira é ouro no surfe nas Olimpíadas de Tóquio - Jonne Roriz/COB

Publicado 16/08/2021

Rio - A vida do medalhista olímpico brasileiro Ítalo Ferreira é o tema do documentário inédito "Curious tales of Ítalo Ferreira", dirigido por Luiza de Moraes e produzido pela O2. O filme, com meia hora de duração, terá lançamento mundial, em breve, nas plataformas digitais da Billabong.

O documentário resgata as raízes do surfista brasileiro com depoimentos dos moradores, amigos e familiares do vilarejo de Baía Formosa (Rio Grande do Norte), onde foi criado e ainda vai em busca de contos que revelam a inspiradora e dura jornada do jovem atleta.Ítalo Ferreira é um surfista profissional brasileiro que está na ASP World Tour desde 2015. Em 2019 sagrou-se campeão do WSL, o maior campeonato mundial de surfe, tornando-se o terceiro brasileiro a vencer o campeonato mundial.Além da trajetória de sucesso, o brasileiro entra para a história ao ganhar a medalha de ouro, a primeira do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, no surfe masculino, modalidade que estreia nos jogos desta edição.