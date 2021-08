Renata Ceribelli é a segunda eliminada do ’The Masked Singer’ - Reprodução

Publicado 18/08/2021 07:42

Rio - A jornalista Renata Ceribelli, de 56 anos, foi a segunda eliminada do "The Masked Singer" na noite desta terça-feira. Ela vestiu a fantasia de brigadeiro e fez uma performance da música "Chocolate", de Tim Maia, mas acabou levando a pior na fase de batalhas musicais.

"Uma experiência incrível, eu nunca tinha usado minha voz para cantar", disse a jornalista sobre a experiência de participar do programa. "Eu agradeço, gente. Amei! Amei", completou. Ela perdeu a disputa no embate com o jacaré. Com apenas 17% dos votos para seguir na disputa, Renata foi para a repescagem.

Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi, Simone e Taís Araújo, que são os jurados do programa, escolheram salvar então os personagens "gata" e "monstro". Nenhum dos jurados acertou os palpites sobre a identidade de Renata Ceribelli. Eduardo Sterblitch achou que se tratava da atriz Christiane Torloni, Rodrigo Lombardi pensou ser a atriz Lucinha Lins, Simone disse que era a apresentadora Ana Maria Braga e Taís Araújo chutou que era o carnavalesco Milton Cunha.