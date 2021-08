Lima Duarte - Reprodução

Publicado 18/08/2021 17:28 | Atualizado 18/08/2021 17:33

Lima Duarte vai voltar às novelas em "Além da Ilusão", trama escrita por Alessandra Poggi que vai ao ar na faixa das 18h. O ator, que já foi vacinado contra a Covid-19 , é um dos nomes do elenco e vai contracenar com a própria família.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, a filha de Lima Duarte será interpretada por Paloma Duarte, neta do ator na vida real. E não para por aí, o papel da filha da personagem de Paloma Duarte ficou por conta da própria filha da atriz, Ana Clara, fruto do relacionamento que a artista teve com Marcos Winter.



Lima Duarte está longe das novelas desde "O Outro Lado do Paraíso", de 2017. Durante a pandemia da Covid-19, o ator ficou no sítio que tem em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Ele vai voltar a morar em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde Paloma também mora.



"Além da Ilusão" vai ser uma novela de época que se passa na década de 1940. A trama é protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Vitti. O marido de Tatá Werneck vai interpretar um rapaz rico que larga tudo para ser um mágico de rua e nisso conhece a mocinha, vivida por Larissa Manoela. A moça morrerá, mas o rapaz se encontrará com a irmã gêmea dela.