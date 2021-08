A Fazenda - Reprodução

Publicado 20/08/2021 16:31 | Atualizado 20/08/2021 16:35

Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda 13", animou os fãs do reality show ao falar sobre a próxima edição em uma entrevista ao "Link Podcast".

No papo, o diretor adiantou que esta nova edição está com um elenco com vários nomes de peso. "Acho que esse é o melhor elenco que a gente já montou. Estamos em uma época em que os reality shows estão bombando mais do que nunca. As pessoas estão vendo vantagem ou tendo desejo de participar de um reality show mais do que nunca. Então, temos uns nomes que realmente a gente achava que nunca ia conseguir e conseguimos", disse.

Alguns famosos já foram especulados como possíveis participantes de "A Fazenda 13". Nomes como Gabi Martins, Tati Quebra Barraco e Nego do Borel foram citados, mas nada ainda foi confirmado.

A nova edição do reality será comandado por Adriane Galisteu. O programa ainda não tem uma data de estreia definida.