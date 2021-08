Gil do Vigor demonstra animação ao participar do 'Criança Esperança' - Reprodução/TV Globo

Gil do Vigor demonstra animação ao participar do 'Criança Esperança'Reprodução/TV Globo

Publicado 21/08/2021 11:08

Rio - Gil do Vigor não escondeu a felicidade em participar da nova edição do "Criança Esperança", da TV Globo. O ex-participante do "BBB21" apareceu em uma chamada para o evento durante o "É de Casa" deste sábado (21) e aproveitou para conscientizar o público para a importância do investimento em educação, que será o foco das arrecadações deste ano.

fotogaleria

Publicidade

"A educação é nossa maior esperança e vocês aí de casa sabem que, quando eu tô com o microfone na mão, eu defendo o direito a educação. Sempre falo que o acesso a ela tem que ser de uma maneira mais igual, pra todos terem educação de qualidade", declarou o economista.

O pernambucano ainda comemorou a oportunidade de participar do "Criança Esperança", revelando que este era um sonho antigo. "Minha gente, eu sempre tive o sonho de tá aqui ou ligar pra cá e o povo atender. E agora eu tô aqui, chique, e quem sabe você aí não fala com alguém desse mesão", brincou Gilberto.

Publicidade

Neste momento, o quarto colocado no "BBB21" se prepara para deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos, onde cursará seu pós-doutorado, ou PhD, na Universidade da Califórnia. Gil embarca no dia 28 de agosto, deixando para trás seu affair assumido recentemente

Formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Gilberto Nogueira foi aprovado para duas universidades estrangeiras enquanto estava confinado no "BBB21". Logo após deixar o reality da TV Globo, o pernambucano decidiu continuar sua carreira acadêmica, escolhendo a Universidade de Davis, na Califórnia, para cursar seu PhD.