Publicado 22/08/2021 15:19 | Atualizado 22/08/2021 15:22

Grazi Massafera relembrou alguns momentos marcantes que passou durante as gravações de "Verdades Secretas". Na série, a atriz interpretou a modelo Larissa e viveu momentos pesados. Em uma entrevista á Patrícia Kogut, a artista contou que teve uma crise de choro ao gravar o estupro da personagem.

"A cena foi forte, ao mesmo tempo muito acolhedora pela equipe, direção e atores. No fim, tive uma crise de choro. Não pela cena em si, mas por sentir até que ponto nós mulheres somos vulneráveis a essa violência", contou.



Outro momento marcante para Grazi e que deixou a atriz com ansiedade antes de gravar foi a cena em que Larissa cospe no rosto de Fanny, interpretada por Marieta Severo. A cena deixou até a atriz sem dormir.

"Me preparei para as cenas de sexo. Psicologicamente mesmo. A própria personagem fez com que isso fosse algo sem tabu. O sexo para ela nunca teve um erotismo, era algo ligado à condição de dependência química. Mas, ter que cuspir no rosto da Marieta Severo me pegou de surpresa. Fiquei até sem dormir".

"Verdades Secretas 2" volta à programação da Globo na próxima terça-feira, após o "The Masked Singer Brasil".