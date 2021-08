Rodrigo Bocardi - Reprodução

Publicado 24/08/2021 09:27

Rio - Rodrigo Bocardi, apresentador do "Bom Dia SP", não leva desaforo para casa. Ele deu um puxão de orelha em um internauta, ao vivo, no noticiário desta terça-feira. Tudo começou durante uma matéria sobre a greve da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A reportagem do "Bom Dia SP" conversou com uma mulher que estava atrasada para seu primeiro dia no emprego por conta da greve. A mulher já estava desempregada há cerca de um ano e meio. Um internauta, então, ironizou nas redes sociais o fato de a repórter ter conseguido encontrar justamente que estava em seu primeiro dia de trabalho entre tantas pessoas que estavam no local.

"O Bom Dia São Paulo acha para entrevistar exatamente uma senhora que começou seu emprego hoje. Essa Globo é uma piada mesmo", disse Wellington Ferras no Twitter. "Eu até separei essa mensagem, fiz questão de separar", iniciou Rodrigo Bocardi, que lia os recados dos telespectadores no telão.

"A piada está na sua mensagem, não no nosso comportamento. Fomos ouvindo as pessoas de forma aleatória. Talvez não seja o seu caso, mas quantas pessoas não estão aí em seu primeiro dia (de trabalho) no meio de uma pandemia, conseguindo um emprego?", perguntou o apresentador.