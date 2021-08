Jorge / Samuel (Michel Gomes) e Pilar (Gabriela Medvedovski) - Globo/João Miguel Júnior

Publicado 25/08/2021 10:42

Rio - Recém-estreada na Globo, 'Nos Tempos do Imperador' já foi alvo de uma grande polêmica nas redes sociais. Após uma cena em que Pilar (Gabriela Medvedovski) conversa com Samuel (Michel Gomes), internautas notaram que a personagem falava sobre sofrer algo como 'racismo reverso', prática inexistente que faz referência a um suposto preconceito onde brancos, assim como negros, também são discriminados pela cor da pele.

O influenciador digital e pesquisador AD Junior criticou a propagação do conceito em uma novela, cujo conteúdo chega para milhões de pessoas. "Mas gente quem pensou essa cena? São cenas como essa que viram verdades para pessoas desinformadas sobre o período da escravidão. Pessoas negras nem eram consideradas seres humanos e nem poderiam de fato segregar pessoas. Sem poder. Os brancos poderiam morar até lá no centro da pequena África se quisessem. Eles são e eram DONOS de Tudooo… Pessoas negras viviam em regime de exceção. Um homem preto sentado num banco de uma praça com uma mulher branca, seria um ET que está vistando a sua namorada em marte… primeiro pq pessoas negras não podiam „vadiar“ ou seja, andar sem destino e sentar no banco da praça! Aplicar o conceito de racismo reverso numa fala é muito perigoso e essa cena vai morar na cabeça de milhares de pessoas. Um desserviço total", escreveu o influenciador em suas redes sociais.

Nos comentários, no entanto, Thereza Falcão, que é uma das autoras da série, reconheceu o erro, pediu desculpas e justificou o que aconteceu. "Foi péssimo. Pedimos muitas desculpas. Eu mesma quando vi a cena aqui em casa, falei: o que foi isso? Todos os capítulos que vão ao ar até o 24 foram escritos em 2018, gravados na ampla maioria em 2019. Na época não contávamos com uma assessoria especializada, o que só aconteceu no ano passado, com a entrada do [pesquisador de cultura afro-brasileira] Nei Lopes. Hoje assisto a muitas cenas com uma sensação muito longínqua. Mais uma vez pedimos desculpas por cometer erros grosseiros como esse", escreveu.

Confira a cena e a postagem de AD Junior:

Cena de Nos Tempos do Imperador sugere "racismo reverso" pic.twitter.com/MEK9SK5TPv — WWLBD (@whatwouldlbdo) August 24, 2021