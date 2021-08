Luciano Szafir participa do ’Encontro’ e fala sobre covid-19 - Reprodução

Publicado 25/08/2021 14:49

Rio - Luciano Szafir participou do programa "Encontro com Fátima Bernardes" nesta quarta-feira e falou sobre sua internação por covid-19 e a recuperação da doença. O ator foi infectado com covid duas vezes. "Na primeira vez que peguei, senti apenas uma leve dor de cabeça e fiquei isolado por 17 dias. Na segunda vez, fiquei internado por 32 dias. Precisei de tubo de oxigênio e depois tive problemas na parede do intestino, arritmia cardíaca e sangramentos", afirmou Luciano.

O ator contou que sentiu muito medo durante o período de internação. "Eu não sabia como ia ser nos próximos 15 minutos. Tinha medo constante no hospital. Ou estava sedado, ou rezando ou pensando na minha família", disse Lucano, que mesmo após ser liberado da internação passou por momentos de perigo e chegou até mesmo a ficar sem batimentos cardíacos.

"Quando cheguei em casa, continuei com medo. Dá uma segurança, mas tem a ansiedade por não ter o suporte hospitalar. Eu estava sendo monitorado e teve uma noite que acordei com um monte de médico em volta de mim porque eu estava com batimento cardíaco em 180. A médica me deu um remédio, meu corpo esquentou, o coração parou de bater e depois voltou com batimentos mais fortes".