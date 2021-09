Sonia Abrão detona Nego do Borel por desabafo após expulsão de 'A Fazenda 13' - Reprodução/RedeTV!

Publicado 27/09/2021

“Não adianta você chorar, seja homem com H e enfrente a situação. Essa história de que vai acabar com a própria vida não vai comover ninguém, não vai mexer com o senso de justiça de cada pessoa encarregada de elucidar essa história e de punir quem for responsável deste caso. Então vamos a luta, vamos criar juízo", declarou a jornalista, que ainda aconselhou o artista a procurar ajuda psicológica após afirmar que está depressivo.

Abrão ainda relembrou que Nego do Borel entrou no reality rural com problemas na Justiça, como as acusações feitas por ex-namoradas por violência doméstica. “Ele sem noção, sem juízo, sem responsabilidade sai menor do que quando entrou”, opinou a jornalista.

Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" após espectadores acusarem o cantor de estuprar Dayane Mello, enquanto a modelo estava bêbada. O caso será investigado pela Polícia Civil de São Paulo e Sonia Abrão destacou a importância da ação.

“Tudo é passível de investigação e que tudo isso ocorra de maneira correta e profunda. Que nenhum detalhe escape. Todas as imagens e diálogos estão aí, material não falta para a polícia e investigação. A emissora e direção do programa agiram certo, até porque estavam sofrendo pressão dos patrocinadores”, comentou.