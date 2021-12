Rafael Portugal era responsável pelo ’CAT’ no ’BBB’ - Globo/Victor Pollak

Publicado 18/12/2021 13:28 | Atualizado 18/12/2021 14:19

O DIA, na última semana, antes da Rede Globo comunicar a substituição, ele revelou que estava ansioso para saber se continuaria no comando da atração. Rio - A Rede Globo comunicou neste sábado que Rafael Portugal não faz mais parte da equipe do "Big Brother Brasil", no qual apresentava o quadro "CAT BBB", sendo substituído por Dani Calabresa. Em conversa com, na última semana, antes da Rede Globo comunicar a substituição, ele revelou que estava ansioso para saber se continuaria no comando da atração.

"'CAT' ainda é um mistério. Ainda não sei se vou fazer… Pode ser que tenha, pode ser que não. Pode ter mudado tudo, pode ser outro programa que venha assumir pra poder fazer um novo reality'. O 'BBB' é isso, é uma eterna renovação de quadros, de coisas, de pessoas. Eu estou aqui vivendo essa mesma ansiedade igual a vocês (fãs)", disse ele.

Durante a entrevista, Rafael ainda comentou o sucesso do quadro. "Eu não imaginava que faria tanto sucesso em pouco espaço de tempo. O CAT tem minutinhos para poder ser um pouco do que o público quer falar. Então, o ‘CAT’ foi a personificação do público ali no ‘BBB’. Então, foi uma experiência muito legal, muito boa, dentro de um programa de anto sucesso, como foram esses dois últimos que eu fiz", contou.

Pronunciamento nas redes sociais

De férias em Portugal, o humorista gravou um vídeo para esclarecer a sua saída do programa, além de reiterar que gostaria de continuar, mas que seu departamento jurídico e o da emissora não entraram em acordo sobre algumas cláusulas contratuais.

"A minha vontade era sim de estar mais um ano comandando o C.A.T e me divertindo com tudo que esse quadro maravilhoso nos proporciona. Ocorre que, após o acerto comercial e financeiro da minha empresária Vanelli Alves com a Globo, não houve entendimento com relação as cláusulas contratuais entre o jurídico da emissora e o meu jurídico. Reafirmo que o aspecto financeiro nunca foi um problema, muito pelo contrário, isso desde sempre esteve acordado de maneira adequada a ambas as partes. Não fiz exigências, o escritório de advocacia que me representa é que optou por não acatar algumas condições jurídicas impostas. Simples assim", escreveu ele na legenda.

"Continuo sendo um grande admirador e amante da maior emissora do mundo, que leva entretenimento como ninguém a casa de centenas de milhares de brasileiros. Estimo que o grande sucesso do programa, seja marca registrada de mais uma edição. Desejo aos colegas que assumirem a função o brilhantismo de sempre... Por fim, não poderia deixar de expressar minha eterna gratidão a emissora, ao Boninho, e a todos envolvidos na produção do programa. Agora sou espectador. Obrigado Brasil", finalizou ele.