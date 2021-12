Rafael Portugal e Cacau Protásio em cena do filme Juntos e Enrolados - Divulgação

Publicado 07/12/2021 12:33

Rio - “My Love You”, música-tema de Juntos e Enrolados, acaba de ganhar um videoclipe oficial com cenas inéditas do filme protagonizado por Rafael Portugal e Cacau Protásio. A voz da canção fica por conta do próprio humorista, que ainda toca violão no videoclipe. Filme chega aos cinemas em 13 de janeiro de 2022.

“Eu, Vander e Dunga separamos cinco horas em uma sala para que a gente pudesse compor a música. Quando sentamos, eu peguei o violão e, na hora, veio uma melodia na cabeça. O Vander sugeriu que tivesse algo em inglês na música, uma brincadeira que a gente já faz juntos no Porta dos Fundos. O Dunga gostou da ideia e aí começou com ‘my love you’ e outras rimas, até que chegamos à conclusão da melodia da música. O que era para ser feito em cinco horas foi feito em seis minutos. Recebemos uma direção divina”, comemora Rafael Portugal.

Eduardo Vaisman e Rodrigo Van der Put (vencedor do Emmy Internacional em 2019 pelo especial “Se Beber, Não Ceie”) assinam a direção do longa. A Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento, que tem roteiro assinado por Sabrina Garcia (‘Um Tio Quase Perfeito’), Rodrigo Goulart (‘Um Tio Quase Perfeito’) e Cláudio Torres Gonzaga (‘Os Parças 2’). "Juntos e Enrolados" é uma produção de Rodrigo Letier, da produtora Kromaki, em parceria com a Rubi Produtora e em coprodução com a Globo Filmes.