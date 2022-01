Luana Piovani no The Masked Singer Portugal - Reprodução/SIC

Publicado 04/01/2022 09:38

Rio - Luana Piovani surpreendeu a web ao ser revelada como a quinta eliminada do "The Masked Singer Portugal", programa que faz sucesso também no Brasil e vai estrear a segunda temporada neste mês pela Rede Globo. Na versão lusitana do programa, chamada "A Máscara" e exibida pela SIC, atriz usava fantasia de Rainha de Copas.

No episódio, Luana performou "I Kissed a Girl", da norte-americana Katy Perry, mas perdeu a disputa com a pessoa disfarçada de Cisne. Na rodada seguinte, ela escolheu "Freedom! '90", de George Michael, mas também não conseguiu levar a melhor contra o Cacto e o Dragão. Ela acabou desmascarada e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter lá em Portugal e aqui no Brasil.



Confira o momento em que a identidade de Luana Piovani é revelada: