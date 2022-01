Vitor Kley e Carolina Loureiro - Reprodução do Instagram

Vitor Kley e Carolina LoureiroReprodução do Instagram

Publicado 02/01/2022 20:04

O cantor Vitor Kley anunciou neste domingo o fim do namoro com a atriz portuguesa Carolina Loureiro. A revelação foi feita por meio de seu Instagram. Eles estavam juntos desde 2019. "A distância e o trabalho nos venceram. Desejo toda a luz do mundo a ti, tu sabe disso. Que teu caminho seja lindo! Carol, até uma próxima!", escreveu o cantor em uma publicação em seu story.

“Uma relação não é definida pela distância. Esse é o meu principal foco. Independentemente do país, eu investiria desde que acreditasse que aquilo que sentimos é mais importante e mais forte do que a distância”, explicou ela na ocasião.





Vitor e Carolina chegaram a ficar sem se ver por cinco meses durante a pandemia. Em entrevista a Quem, ele disse que o casal chorava durante chamadas de vídeo. Já a atriz contou que o fato de morarem em diferentes países não era impedimento para o namoro.