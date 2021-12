Ivete Sangalo - Globo/Fernanda Tiné

Publicado 30/12/2021 16:56 | Atualizado 30/12/2021 16:57

Sucesso absoluto na televisão brasileira, o 'The Masked Singer Brasil", já tem uma segunda temporada confirmada. Nesta quinta-feira (30), a Globo bateu o martelo e divulgou que a segunda edição da produção comandado por Ivete Sangalo estreia no dia 23 de janeiro de 2022, na mesma semana do "Big Brother Brasil 21".

Com a data de estreia do "Masked Singer" confirmada, fica claro que o programa será exibido aos domingos, horário nobre da TV brasileira. Além disso, tudo indica que a produção será transmitida à tarde. A Globo também confirmou que Ivete Sangalo continuará no comando do programa.

"A estreia da 2ª temporada de #TheMaskedSingerBR é no dia 23 de janeiro! E como eu sei que você vai juntar as peças: SIIIIM! Nosso encontro semanal será nas tardes de domingo! Tem dia melhor pra juntar a família inteira na frente da TV e tentar descobrir quem são os artistas por trás das máscaras?", explicou a legenda da postagem.

Vale lembrar que Priscilla Alcântara foi a grande campeã da primeira temporada da versão brasileira da atração, com seu Unicórnio. A disputa foi direta com o Nicolas Prattes, vestido de Monstro, mas os jurados julgaram que a cantora se saiu melhor do que o ator. Com sua vitória, Priscilla recebeu R$ 150 mil em compras no AliExpress e outros R$ 100 mil para gastar como quiser.

"Eu vi essa como uma oportunidade de servir através do dom. Eu acho que a arte é um ato de amor, ela no final das contas tem um propósito de ser um ato de serviço. Uma oportunidade de, em um contexto tão difícil que estamos vivendo, poder realmente proporcionar sentimentos profundos através da voz. Nada seria levado em consideração além da minha voz", disse ela, ao vencer a atração.