Sabrina SatoReprodução do Instagram

Publicado 30/12/2021 16:21

Uma verdadeira musa! Sabrina Sato impressionou seus seguidores ao compartilhar novas fotos de suas férias em família, nesta quinta-feira. A apresentadora da Record está aproveitando dias de descanso numa praia com pessoas queridas e roubou a cena com sua boa forma no local.



Com um biquíni estiloso, Sabrina Sato esbanjou suas belíssimas curvas, provando ainda que está com o bronzeado em dia. Não demorou para a mãe de Zoe receber vários elogios de seus fãs. "O tanto que eu acho essa mulher maravilhosa", disse uma internauta. "Que deusa", exclamaram outros sobre a amada do ator Duda Nagle.