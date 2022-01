Big Brother Brasil - BBB - Divulgação

Publicado 12/01/2022 21:23 | Atualizado 12/01/2022 21:25

Rio - Falta bem pouquinho para dar aquela espiadinha nos participantes do 'Big Brother Brasil 22'. A TV Globo informou, nesta quarta-feira, que a lista do elenco do reality será divulgada nesta sexta-feira, dia 12. O anúncio será feito durante os intervalos da programação, a partir da exibição da novela ‘O Cravo e a Rosa’. O reality show estreia dia 17 de janeiro, com a apresentação de Tadeu Schmidt.

Participantes com covid-19

"Como parte do protocolo, são realizados testes em todos os participantes e, durante essa rotina, três deles, que estarão no elenco desta edição, testaram positivo. Todos estão com as respectivas vacinas em dia – item obrigatório para a participação no reality –, passam bem, continuam isolados e estão sendo acompanhados por uma equipe médica. E, mesmo ansiosos para começarem a viver na casa mais vigiada do Brasil, assim permanecerão até que seja seguro deixarem o isolamento. Quando estiverem liberados pelos médicos, se unirão aos outros participantes, de um jeito inovador e sem prejuízo das dinâmicas do jogo", informou a emissora através de um comunicado.