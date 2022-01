Saiba alguns detalhes da casa do BBB - reprodução

Publicado 12/01/2022 19:04 | Atualizado 12/01/2022 19:18

Rio - A TV Globo informou que três participantes selecionados para a 22ª edição do 'Big Brother Brasil' testaram positivo para a Covid-19. Segundo a emissora, eles passam bem e estão isolados em um quarto de hotel, com a supervisão de uma equipe médica. Com isso, esses brothers entrarão na casa mais vigiada do Brasil, assim que estiverem curados da doença, depois dos demais, de um 'jeito inovador'.

"Como parte do protocolo, são realizados testes em todos os participantes e, durante essa rotina, três deles, que estarão no elenco desta edição, testaram positivo. Todos estão com as respectivas vacinas em dia – item obrigatório para a participação no reality –, passam bem, continuam isolados e estão sendo acompanhados por uma equipe médica. E, mesmo ansiosos para começarem a viver na casa mais vigiada do Brasil, assim permanecerão até que seja seguro deixarem o isolamento. Quando estiverem liberados pelos médicos, se unirão aos outros participantes, de um jeito inovador e sem prejuízo das dinâmicas do jogo", informou a TV Globo, em nota.

A emissora ainda deixou claro que a participação de plateia e a presença de familiares está suspensa da atração em dias de eliminação. "Como parte dos protocolos de segurança do programa, que são aprimorados constantemente, estão também a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de familiares e amigos em dias de eliminação, higienização rigorosa de qualquer produto que entra na casa, monitoramento de todas as pessoas que têm acesso – já extremamente restrito – não apenas à casa, como também aos locais de trabalho do programa, equipes reduzidas, uso obrigatório de máscara, testes recorrentes e manutenção do já convencional acompanhamento médico 24 horas dos participantes do BBB".

O 'Big Brother Brasil 22' estreia no dia 17 de janeiro, com o comando de Tadeu Schmidt. A lista de participantes, segundo a TV Globo, deve sair ainda esta semana.

