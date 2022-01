Boninho - reprodução do instagram

Boninhoreprodução do instagram

Publicado 10/01/2022 14:29

Rio - Boninho usou o Instagram, nesta segunda-feira, para negar que toda a equipe do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, está com Covid-19. "A equipe do BBB não está 100% com Covid, o pessoal da cenografia não está com Covid, o pessoal da produção não está com Covid...", começou ele.

fotogaleria

Em seguida, o diretor do reality global, que estreia no dia 17 de janeiro, esclareceu que o afastamento dos funcionários contaminados não vai atrasar a organização do reality show. "É lógico, a gente teve algumas baixas naturais, mas o ritmo continua igual”.