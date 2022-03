Ana Maria Braga aparece vestida de onça para divulgar a novela Pantanal - reprodução de vídeo

Publicado 28/03/2022 11:20 | Atualizado 28/03/2022 11:33

Rio - Depois do colar de cenoura da bolsa de 'botijão de gás' , Ana Maria Braga voltou a surpreender o público na manhã desta segunda-feira. A apresentadora do 'Mais Você' se caracterizou de oncinha para divulgar a estreia do remake de 'Pantanal'. Durante uma transmissão ao vivo, no fim do 'Bom Dia Brasil', a loira brincou com seu look do dia. "Eu vou fazer uma ponta na novela Pantanal".