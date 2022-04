Lourinho e o ator Fabio Caniatto - Reprodução

Publicado 07/04/2022 09:47

Rio - A chegada do Lourinho, filho do Louro José, no "Mais Você" deu o que falar nas redes sociais. A apresentadora Ana Maria Braga não segurou a emoção e chorou conhecer seu "neto" . Lourinho chegou para ocupar a vaga deixada por Louro José, que era vivido pelo ator Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020. De acordo com o "Uol", quem comanda o fantoche é Fabio Caniatto, ator que também já teve passagem por programas da TV Cultura.