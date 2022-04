Fátima Bernardes sairá do ’Encontro’ para o ’The Voice Brasil’ - Reprodução/Gshow

Fátima Bernardes sairá do ’Encontro’ para o ’The Voice Brasil’Reprodução/Gshow

Publicado 14/04/2022 12:06

Rio - Durante o "Encontro" desta quinta-feira (14), Fátima Bernardes comentou o anúncio de sua saída da atração. Após 10 anos à frente do programa matinal, a apresentadora assumirá o comando do "The Voice Brasil" e será substituída por Patrícia Poeta.

fotogaleria "Quando eu vim para o 'Encontro', eu coloquei um pé no entretenimento, mas fiquei com um pé no jornalismo. E eu queria colocar o outro pé. E veio a oportunidade de fazer 'The Voice'. Eu quando vim pra cá, que deixei o Jornal Nacional, eu tinha uma meta de trabalhar com entretenimento. Eu já tinha trabalhado 25 anos com jornalismo", destacou.

A apresentadora ainda falou sobre o carinho pelo programa e a celebração de 10 anos da atração. "Em junho, a gente completa 10 anos do 'Encontro' e eu estou até o fim de junho comemorando com vocês. O nome permanece. Eu estou muito feliz pela continuidade do Encontro. Eu vejo o programa como um filho meu", disse.