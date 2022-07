Matheus Pires - Fabio Rocha

Publicado 08/07/2022 09:01

Rio - Matheus Pires usou o Instagram, na madrugada desta sexta-feira, para falar sobre a final do 'No Limite', da TV Globo. O ex-participante da atração não pode comparecer aos estúdios Globo na ocasião para reencontrar os amigos, já que foi diagnosticado com Monkeypox, a varíola dos macacos, nesta quarta-feira (06). Ele está internado e seu estado de saúde é estável.

"Agora definitivamente acabou o jogo! Muito orgulhoso de ter participado de uma edição linda, onde todos deram seu máximo para chegar longe. Só agradecer toda produção envolvida nesse projeto, vocês são maravilhosos! Infelizmente por motivos de saúde não pude comparecer nos estúdios, mas sinto que o Pires estava de alguma forma envolvido nessa final linda. Muito obrigado por tanto carinho, continuem me acompanhando que vem novidades por aí! Um beijo e até logo", escreveu ele.







A ausência de Matheus Pires na final do programa foi informada por sua equipe através de um comunicado nas redes sociais. "No início da semana, Matheus começou apresentar alguns sintomas de "Monkeypox" (varíola dos macacos) e prontamente fez o exame. Ontem foi confirmada a infecção pela varíola, com isso ele precisou ser internado e não vai comparecer a final do programa 'No Limite', da TV Globo, nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Pedimos a todos que mandem energias positivas para que ele se recupere quanto antes e logo possa estar de volta. Por enquanto, ele se encontra estável e assim que puder, vem aqui explicar tudo para vocês".