Stênio Garcia e Marilene Saade falam sobre polêmica em entrevista no 'Domingo Espetacular'Divulgação/Record TV

Publicado 16/07/2022 09:22 | Atualizado 16/07/2022 09:29

Rio - Stênio Garcia e sua mulher, Marilene Saade, abriram o jogo sobre a polêmica que agitou as redes sociais recentemente. Em entrevista que vai ao ar no "Domingo Espetacular" deste fim de semana, na Record TV, o ator de 90 anos e a esposa tentaram encerrar os ataques que a atriz tem sofrido por interromper uma conversa do artista de maneira agressiva

"Eu, às vezes, sou meio rebelde, e ela precisa me forçar algumas coisas", declarou Stênio à repórter Fabiana Oliveira. Marilene, por sua vez, se defendeu das críticas que tem recebido, sendo acusada de "humilhar" o ator no vídeo que viralizou na última quarta-feira . "O Brasil inteiro está me acusando de relacionamento abusivo. De relacionamento tóxico, que eu faço alienação na sua cabeça. Dizem que te maltrato foras das câmeras. E na nossa relação tem só amor, respeito, empatia. Eu trato ele como um príncipe", afirmou ela.

Relembre a polêmica

Stênio Garcia e Marilene Saade protagonizaram um momento de climão, na última terça-feira, quando a mulher do ator retirou o artista à força de uma entrevista que concedia para um canal de YouTube. Em poucos segundos, a atriz tampou a boca do marido e o arrastou para longe do jornalista com quem ele conversava sem máscara de proteção facial, o que teria motivado a atitude de Marilene.

"Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse a atriz, depois de tentar forçar o esposo a utilizar a máscara. O ator ainda tentou pedir socorro e apelou: "Deixa eu acabar". "Não, desculpa", disparou Marilene, encerrando a entrevista que era realizada pelo youtuber Marcos Bulques, do canal Conexão Entrevista.

Na quarta-feira, a atriz usou o Instagram para compartilhar um vídeo em que esclarece o ocorrido. De acordo com a famosa, o ator de 90 anos não tinha permissão de médicos para ficar sem máscara por causa de um problema no coração. "Os médicos me deram uma incumbência, disseram: 'Não deixe ele tirar a máscara'. Eu jurei para três médicos que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, e nenhum segundo. Ele sabia disso, ele jurou de pés juntos que não ia tirar", contou.

