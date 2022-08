Ana Maria Braga confirma demissão de funcionário que exibiu vídeo de macaco no Mais Você - Reprodução da TV Globo

Ana Maria Braga confirma demissão de funcionário que exibiu vídeo de macaco no Mais VocêReprodução da TV Globo

Publicado 01/08/2022 15:20 | Atualizado 01/08/2022 15:24

Rio - Ana Maria Braga se pronunciou sobre o grave erro cometido por um profissional do 'Mais Você', da TV Globo, nesta segunda-feira. Um vídeo com imagens de um macaco foi exibido após a apresentadora repercutir os ataques racistas que os filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank sofreram de uma mulher, em Portugal, no sábado (30). Através do Twitter, a loira confirmou que o responsável pela falha foi demitido.

fotogaleria

"Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe", publicou Ana.

Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 1, 2022

Entenda o caso

No programa desta segunda-feira, Ana Maria Braga comentou a repercussão dos ataques racistas que Titi e Bless, filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, sofreram no sábado (30), de uma mulher, em um restaurante de Portugal. "Jornais do Brasil e de Portugal trouxeram essa notícia em destaque. E só assim, gente, que essa situação absurda pode ser combatida. E o que mais está repercutindo foi o que disse a Giovanna. Dá uma olhada", afirmou Ana, que foi surpreendida por um vídeo com imagens de um macaco. Segundos depois, a apresentadora contornou a situação: “Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É um VT da Giovanna, onde ela conta toda a situação…”, comentou.

gente?? alguém claramente será demitido hoje pic.twitter.com/avc9GfrcwS — Lumena (@LumenaAleluia) August 1, 2022