Jade Picon e Paulo André - Reprodução do Instagram

Publicado 16/08/2022 11:19

Rio - Após viverem um romance no 'BBB 22', Jade Picon e Paulo André estiveram lado a lado na bancada do “Criança Esperança”, da TV Globo, nesta segunda-feira. Entre uma ligação e outra dos doadores, os dois decidiram fazer uma transmissão ao vivo para os fãs através das redes sociais. Não demorou muito para os admiradores do ex-casal pedirem para eles reatarem o affair. Até Marina Ruy Barbosa entrou na onda do 'Jadré' e fez um apelo através da live. "Jade e PA: namorem", disse a atriz, aos risos. "Falei e sai correndo", comentou, na sequência.