Simony se emociona ao falar sobre tratamento contra câncer durante ’Altas Horas’Reprodução / TV Globo

Publicado 10/10/2022 09:52 | Atualizado 10/10/2022 09:58

Rio - Simony, de 46 anos, não conteve a emoção ao falar sobre a luta contra o câncer no intestino e acabou indo às lágrimas durante sua participação no programa "Altas Horas", da Rede Globo. Na ocasião, a cantora ponderou a respeito dos desafios enfrentados no tratamento da doença e comemorou o fim das sessões de quimioterapia.

"Estou indo para as minhas últimas sessões de quimioterapia. Desculpa, estou emocionada mesmo. É 'punk', muito difícil. Mas estou muito feliz", admitiu a artista, no último sábado, durante a atração comandada por Serginho Groisman.

"Eu estou caminhando para o finalzinho disso, que é a cura. Eu tenho certeza que todos que identificarem no comecinho, vão se curar. É muito sério, mas a medicina está do nosso lado. A nossa fé também, maravilhosa", finalizou a cantora, otimista.

Em setembro deste ano, Simony usou seu perfil no Instagram para falar sobre a perda de cabelo ao decorrer do tratamento contra o câncer. "Perder os cabelos no tratamento da quimio é superdifícil. Sempre escuto que cabelo cresce e que isso não é o mais importante. Sim, o mais importante é o foco, é a cura, mas vocês não tem noção de como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro", desabafou na época.